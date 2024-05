Torneo dell'Infiorata, a Paduli la dodicesima edizione: c'è anche il Benevento Tra le partecipanti è presente la formazione under 14 giallorossa

Ritorna puntuale come ogni anno, l’appuntamento con il Torneo dell’ Infiorata a Paduli (BN), giunto quest’anno alla dodicesima edizione e che si svolgerà presso il campo sportivo del comune sannita nella giornata di domenica 26 maggio a partire dalle 10. Un Torneo Nazionale riservato alla categoria Under 14 e che vede il coinvolgimento attivo della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, unitamente al comune di Paduli.

La manifestazione, sarà il preambolo alla festa dell’Infiorata che si terrà nel comune sannita il primo e due giugno prossimi.

Lungo il viale principale di Paduli, viale Libertà, verranno infatti realizzati splendidi quadri grazie al solo utilizzo di fiori.

Anche per l’edizione di quest’anno del Torneo dell’Infiorata, saranno coinvolte formazioni importanti, tra cui il Benevento, il Sorrento, il Pescara, l’Ascoli l’Avellino.

Una occasione importante per i giovani atleti di socializzazione e di sano agonismo. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli.

“Abbiamo coniugato anche quest’anno una radicata e splendida tradizione con lo sport. Il torneo, ormai con una storia consolidata, quest’anno vedrà ai nastri di partenza sei squadre di club di rilievo nazionale che militano in campionati professionistici. Paduli – ha concluso il primo cittadino - sarà il 26 maggio epicentro del calcio giovanile”.

Un torneo di rilievo nazionale, quindi, che vede il coinvolgimento attivo della famiglia Addazio e della Erga Sport.

“Siamo Orgogliosi di organizzare una manifestazione di carattere nazionale – ha dichiarato Ernesto Addazio – presidente di Erga Sport. L’obiettivo principale resta quello di promuovere il territorio attraverso lo sport ed è per questo motivo che ogni anno organizziamo eventi che coinvolgono atleti provenienti da tutta la regione o come in questo caso da tutta Italia”.

Tra gli organizzatori della manifestazione, figura anche Pierluigi Zotti, responsabile attività di base della società Benevento Calcio.