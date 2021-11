Mandato di arresto europeo, in carcere un rumeno fermato dalla Polizia Agenti del Commissariato di Telese Terme lo hanno bloccato mentre era in auto con un connazionale

Un'auto di grossa cilindrata con targa straniera fermata per un controllo dagli agenti del Commissariato di Telese Terme. A bordo due cittadini rumeni, uno dei quali già noto per numerosi reati commessi sia in Italia che all'estero e e destinatario di un mandato di arresto europeo emesso a seguito di reati commessi nel proprio paese di origine. Per questo motivo l'uomo è stato fermato e trasferito presso la Casa Circondariale di Benevento. Si tratta di un 48enne che, difeso all'avvocato Massimo Scetta, comparirà domani dinanzi alla Corte di appello, a Napoli, così come previsto in questi casi dalla procedura.

Sono ora in corso le indagini per cercare di individuare il motivo della presenza dei due in Valle Telesina.