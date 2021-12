Il dramma: 70enne trovato senza vita in un capannone E' accaduto a San Giorgio La Molara, l'uomo si sarebbe impiccato

Lo hanno trovato senza vita in un capannone. Suicidio, ipotizzano gli inquirenti sulla tragica fine di un 70enne di San Giorgio La Molara. Secondo una prima ricostruzione, il dramma si è consumato ieri sera, quando la moglie ha scoperto ciò che era successo.

Per farla finita, l'uomo avrebbe deciso di impiccarsi in una struttura adibita all'essiccazione del tabacco. Inutile ogni soccorso, niente da fare per il pensionato, la cui salma è stata trasportata presso l'obitorio del Rummo. Questo pomeriggio il sostituto procuratore Giulio Barbato affiderà al medico legale Masimo Espsoito l'incarico dell'autopsia. Indagano i carabinieri.