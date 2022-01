Raid in un impianto di macellazione a Bonea, arrestati due fratelli di Airola Bloccati dai carabinieri di Montesarchio. Un terzo uomo è riuscito a fuggire

Li hanno arrestati i carabinieri della Compagnia di Montesarchio per furto aggravato, perchè ritenuti due dei tre presunti responsabili di un raid in un impianto di macellazione a Bonea. Ai domiciliari sono finiti Luigi ed Antonio Falzarano, due fratelli, ultratrentenni, di Airola.

L'allarme è scattato grazie ad un cittadino che ha segnalato strani rumori all'interno della struttura presa di mira. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, una volta sul posto i militari hanno sorpreso tre uomini mentre stavano portando via, dopo aver forzato la porta d'ingresso, cavi di rame, sterilizzatori, monitor di computer e del sistema di videosorveglianza, ganci d’acciaio, transpallet elettrico e delle pistole per la macellazione, per un valore stimato in 20mila euro.

I tre hanno cercato di squagliarsela, uno è riuscito a farcela, a differenza dei due Falzarano, bloccati ed arrestati. Sono difesi dall'avvocato Vittorio Fucci.