Raid in tre aziende, arrestato un giovane napoletano Ai domiciliari un 25enne, fermato dai carabinieri della Stazione di Amorosi

E' finito ai domiciliari perchè ritenuto uno dei presunti autori di un furto compiuto in tre aziende ad Amorosi. E' la misura disposta dal gip Pietro Vinetti per Roberto Perillo (avvocato Domenico Dello Iacono), 25 anni, di Napoli, arrestato dai carabinieri della stazione di Amorosi. A suo carico una ordinanza di custodia cauteelare nella quale compaiono anche due donne, napoletane, indagate a piede libero.

Tutti sono stati chiamati in causa dall'attività investigativa avviata dopo l'incursione della quale avevano fatto le spese, nel maggio del 2020, tre società.

Secondo gli inquirenti, in concorso con altre persone non identificate, gli indagati avrebbero forzato le porte d'ingresso e antipanico delle ditte – sono impegnate nei settori della panificazione e delle cornici – ed avrebbero portato via computer, quadri, cornici e vetrine.

L'inchiesta, supportata dall'analisi delle immagini delle telecamere e da intercettazioni telefoniche ed ambientali, avrebbe consentito di ricostruire l'episodio, di individuare l'auto utilizzata e i presunti responsabili, e di recuperare una parte della refurtiva. Da qui la misura chiesta dal sostituto procuratore Maria Colucci ed adottata dal Gip.