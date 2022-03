Sorpreso con 300 grammi di cocaina, arrestato dai carabinieri Operazione dei carabinieri di Montesarchio, indagato in carcere

Lo hanno arrestato e gli hanno sequestrato 300 grammi di cocaina. In carcere è finito, nella tarda serata di ieri, Palmerino Venoso, 47 anni, di Roccabascerana, fermato dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato bloccato lungo la statale Appia a bordo di un'auto e trovato in possesso della 'roba'.

Condotto in caserma, l'indagato è stato dichiarato in arresto e successivamente trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, in attesa dell'udienza di convalida. E' difeso dall'avvocato Massimiliano Cornacchione.

