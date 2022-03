Movida, droga e lavoro nero: denunce e multe dei carabinieri in Valle Telesina I controlli dei militari della Compagnia di Cerreto Sannita

Una persona denunciata per possesso di cocaina e una donna denunciata perchè trovata al lavoro in un bar nonostante percepisse il reddito di cittadinanza mentre per il titolare dell'attività commerciale è scattata la sanzione amministrativa, e una persona sottoposta al Daspo urbano trovata in un locale del centro di Telese e per questo denunciata. Questo il bilancio dei controlli effettuati nella giornata di domenica dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e delle Stazioni della Valle Telesina.

Verifiche predisposte alle ripetute violazioni dell’ordine pubblico avvenute nel centro abitato di Telese Terme a causa del fenomeno della cosiddetta movida violenta. Controlli effettuati anche con l'ausilio delle unità cinofile di Sarno.

Nel corso del servizio di domenica sera una persona sottoposta al Daspo urbano in seguito ad una rissa scoppiata nei pressi di un bar, è stato sorpreso nella stessa attività commerciale teatro dell'episodio per il quale era già stata denunciata un'altra persona.

Sempre a Telese Terme elevata una sanzione amministrativa al titolare di un bar per aver impiegato una lavoratrice a nero. Donna che è stata poi denunciata in quanto già percettrice di reddito di cittadinanza e segnalata per la proposta di revoca del beneficio. Un 35enne è stato sorpreso con 4 dosi di cocaina per un peso complessivo di 2,4 grammi di 'roba'. In ultimo, sono state controllate 135 persone e 60 veicoli, contestando 18 violazioni al codice della strada.