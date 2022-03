Sicurezza Telesina e raddoppio, flash mob di 'Sos 372 Benevento - Caianello' L'iniziativa del comitato domenica mattina nella zona teatro dell'ultimo tragico incidente stradale

Dopo l'ennesimo tragico incidente stradale il Comitato Sos 372 Benevento – Caianello, che da anni si batte per la sicurezza e per cercare di tenere accesi i riflettori sulla pericolosità dell'arteria, ha organizzato per domani mattina, verso le 10.30 circa, un flash mob per dire stop basta alla lunga scia di morte che ha come teatro la trafficatissima ed ormai non adeguata arteria che da Benevento conduce, attraverso la Valle Telesina e il casertano, a Caianello, all'imbocco dell'autostrada Napoli – Roma. Un corridoio 'stretto' sul quale transitano centinaia di miglia di veicoli ogni settimana e dove sempre più di frequente si registrano incidenti mortali. Tante le cause. Certamente non tutti i drammi sono attribuibili ad una lingua di asfalto che corre per poco più di 60 chilometri, ma che certamente necessita di almeno due corsie per senso di marcia, separate da un guardrail. Questa l'unica soluzione, non certo ottimale visto che di raddoppio se ne parla da almeno vent'anni e forse allora le quattro corsie apparivano moderne e funzionali. Al di là delle previsioni, ora è quindi fondamentale fare l'opera, peraltro finanziata da qualche anno grazie anche all'impegno di Anas e della politica portavoce delle istanze dei territori, maggiormente quelli sanniti. Un primo tratto, quello che da San Salvatore Telesino arriva fino a Benevento, è stato già appaltato. Un ricorso, lecito e legittimo da parte del proponente, ha però bloccato l'avvio della procedura. Ora bisognerà attendere l'esito per poi finalmente avviare l'iter per la posa della prima pietra. Tempi non certo brevissimi sui quali l'associazione Sos 372 tiene costantemente accesi i riflettori: “Ora basta è il momento di agire per il bene degli automobilisti. Non si può più aspettare altrimenti ci ritroveremo a parlare ancora di tragedie” commenta l'avvocato Giovanni Bonelli che domani mattina si ritroverà con altri sostenitori e, si spera, amministratori interessati lungo la trafficatissima e pericolosa arteria. L'appuntamento è per le 10.30 presos l'aria di servizio Q8 a ridosso dello svincolo per Paupisi.