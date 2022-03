Cinque auto in fiamme nella notte a Solopaca I veicoli erano in sosta sotto ad una pensilina privata. Lavoro per vigili del fuoco e carabinieri

Cinque auto completamente distrutte dalle fiamme la scorsa notte in corso Cusani a Solopaca. Le vetture erano sotto ad una pensilina privata dove i proprietari, tutti dello stesso nucleo familiare, le avevano lasciate in sosta per la notte. L'allarme è scattato dopo le 4 di questa mattina quando alcuni residenti hanno notato le fiamme e il fumo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e i carabinieri. Quando sono arrivati i vigili, le auto erano completamente interessate dall'incendio. Distrutte due Fiat Panda, un'Audi Q5, una Mercedes e una Nissan Micra.

Spento il rogo, i carabinieri con i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per cercare di risalire alle cause che hanno scatenato le fiamme che hanno provocato danni ingenti. Rilievi ed indagini che dovranno anche appurare da quale veicolo sia partito l'incendio. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata dagli investigatori.