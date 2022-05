Morta dopo un intervento, indagati i tre chirurghi che l'avevano operata Ospedale del Mare di Napoli, avevano eseguito intervento su una 72enne poi deceduta al San Pio

Sono tre i chirurghi dell'Ospedale del Mare indagati per la morte di I. A., una 72enne napoletana, avvenuta il 25 aprile al San Pio di Benevento. Il dato emerge dagli avvisi di garanzia che il sostituto procuratore Maria Colucci, per rogatoria del collega di Napoli, ha firmato, per consentire alle parti la nomina di un proprio consulente, in vista dell'autopsia di lunedì prossimo.

L'esame sarà affidato al medico legale Umberto De Gennaro, che si avvarrà dei dottori Giovanni Gallotta (internista), Bruno di Filippo (chirurgo toraco—polmonare) e Vincenzo Iorio (anatomopatologo) . La scelta dei familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Raffaele Leanza, è caduta sui dottori Giuseppe Vacchiano e Gerardo D'Amato, probabile che uno specialista di fiducia venga indicato anche dai tre sanitari sotto inchiesta.

Si tratta di una storia, anticipata da Ottopagine, che ha riguardato la nostra provincia solo come sede di due trasferimenti della paziente, rimasta in coma per circa tre mesi dopo un intervento chirurgico, per un problema toraco-polmonare, all'Ospedale del Mare.

La prima destinazione era stata la clinica Maugeri, la successiva l'ospedale San Pio, dove era stata trasferita perche risultata positiva al Coronavirus, e dove il suo cuore si era fermato per sempre. La denuncia alla Squadra mobile aveva dato il là all'inchiesta, che punta a stabilire l'esistenza di presunte condotte colpose a carico dell'equipe che aveva operato a Napoli la malcapitata.