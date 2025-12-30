Mastella: "Dimensionamento scolastico, nostra linea è zero tagli" Il consigliere regionale: "chiederò deroga per le aree interne”

“Sul dimensionamento scolastico, al netto di speculazioni inutili, la Provincia, attraverso il tavolo, ha già chiesto che non sia effettuato nessun taglio sul territorio sannita. E’ una linea che ribadiremo anche in Regione: il Beneventano ha già dato e le dirigenze esistenti devono essere preservate da ulteriori, incomprensibili colpi di scure”, lo scrive in una nota il consigliere regionale NdC-Casa Riformista Pellegrino Mastella,

“Presenteremo in Consiglio regionale una mozione che impegni la Giunta a esentare le aree interne da tagli ulteriori al sistema scolastico. Questo è difendere le aree interne in Aula e questo faremo. Ricordiamo, come ha fatto pochi giorni fa l’amico vicesegretario NdC e sindaco Michele Iapozzuto, che il guasto origina da una legge del Governo del centrodestra, che la Regione, dopo un’iniziale vittoria al Tar, ha poi perduto in Consiglio di Stato il ricorso, presentato dal Ministero dell’Istruzione, contro la norma che impone di calcolare il numero di dirigenze tenendo conto del numero effettivo di alunni iscritti per ogni anno scolastico per ogni Regione, anziché sulla mera base di previsioni statistiche, basate sul decremento nazionale della natalità. Proveremo a rimediare e a tutelare la provincia di Benevento, ma prima di salire in cattedra gli esponenti del centrodestra dovrebbero rammentare da dove viene la norma e chi l’ha approvata”, conclude Mastella.