Imprese trasferite in Bulgaria, Ciccopiedi e altri sette indagati dinanzi al Gip Tra martedì e venerdi gli interrogatori delle persone colpite dall'interdizione dall'attività

Sono in programma tra martedì e venerdi prossimo, dinanzi al gip Gelsomina Palmieri, gli interrogatori delle otto persone colpite dall'interdizione per 12 mesi dall'esercizio dell'attività professionale e d'impresa, disposta nell'inchiesta del sostituto procuratore Assunta Tillo e dalla guardia di finanza sul trasferimento in Bulgaria di una serie di imprese, con l'obiettivo di sottrarle – sostiene l'accusa – al pagamento delle imposte e sottrarne i patrimoni al sequestro e a procedure fallimentari e /o esecutive.

Destinatari della misura, Giuseppe Ciccopiedi, 69 anni, Alessandro Ciccopiedi, 33 anni, Leonardo Ciccopiedi, 37 anni, Cosimo Aquino, 70 anni, Bruno Fragnito, 62 anni, di Benevento, Michele Malgieri, 46 anni, Angelo Malgieri, 71 anni, di Melizzano, e Valter Claudio Corsini, 55 anni, di Amorosi, difesi dagli avvocati Andrea De Longis, Matteo De Longis, Angelo Leone, Sergio Rando e Massimiliano Cornacchione.

Associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, falso, reati tributari e fallimentari. Queste le ipotesi prospettate a vario titolo in una indagine nella qiale sono s tate complesssivamente chiamate in causa ventisei persone, scandita anche dal sequestro di beni, tra cui l'Hotel Villa Traiano, e denaro fino alla concorrenza di circa 11 milioni di euro.