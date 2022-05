Muore in ospedale 10 giorni dopo un incidente, disposta l'autopsia L'esame sulla salma di un 72enne di Solopaca. Impatto tra sua Panda e un'autocisterna

E' morto in ospedale dieci giorni dopo un incidente. La vittima è un 72enne di Solopaca, deceduto giovedì scorso al San Pio, dove era ricoverato dallo scorso 2 maggio. Secondo una prima ricostruzione, quel giorno la Fiat Panda che guidava - al suo fianco la moglie, attualmente al Moscati di Avellino – lungo la strada tra Castelvenere e Cerreto Sannita, era stata coinvolta nell'impatto con un'autocisterna condotta da un 33enne della provincia di Caserta.

In seguito all'urto, l'auto era finita fuori strada. Entrambi gli occupanti erano rimasti feriti, sul posto erano intervenuti i carabinieri ed il 118: lui era stato trasportato in codice rosso a Benevento, dove era stato giudicato in prognosi riservata. A distanza di dieci giorni, come detto, il suo cuore ha smesso di battere per sempre. La salma è ora all'obitorio, dove domani il medico legale Emilio D'Oro procederà all'autopsia.

L'incarico gli verrà affidato dal sostituto procuratore Giulio Barbato, durante un'udienza nel corso della quale i familiari del pensionato, assistiti dagli avvocati Antonella e Sara Forgione, nomineranno come loro specialista il medico legale Monica Fonzo.