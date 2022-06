Fumogeni nel campo sportivo, annullata la condanna di un tifoso del Paolisi Per lui la pena di 1 anno, da rifare il processo di primo grado

Annullata dalla Corte d'appello di Napoli, che ha disposto la rinovazione del processo di primo grado, la sentenza di condanna per un 35enne tifoso del Paolisi al quale il Tribunale di Avellino aveva inflitto 1 anno per aver acceso dei fumogeni durante una partita di calcio.

L'annullamento è scattato perchè i giudici hanno accolto una questione preliminare, relativa ad un difetto di notifica all'imputato, sollevata dagli avvocati Francesco Perone e Domenico Mauro.

I fatti risalgono al 28 ottobre del 2017, si erano verificati all'interno del campo sportivo Valleverde-Aquino di Atripalda, teatro dell'incontro tra l'Asd Abellinum 2012 e il Paolisi, valido per il campionato regionale di Promozione. L'allora 30enne era stato trovato in possesso di cinque fumogeni, di quelli usati per le segnalazioni in mare: tre erano già stati adoperati, gli altri ancora da innescare.

Nei suoi confronti era scattato anche il Daspo, poi la condanna, ora annullata, con gli atti trasmessi nuovamente al Tribunale irpino, per un nuovo giudizio.