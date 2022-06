Ladri ancora scatenati nel Sannio, colpi a Benevento e Torrecuso Torna la paura anche in via Sturzo. Sugli ultimi episodi indagini in corso di Polizia e Carabinieri

L'ondata di furti a Benevento e in provincia non accenna a placarsi. Quattro i colpi registrati nelle ultime ore nel Sannio. La mappa dei raid parte da Benevento, nella notte tra sabato e domenica dove nel mirino dei malviventi è finito un appartamento in via Sturzo, zona già finita nel mirino in più occasioni nelle scorse settimane, tanto che i residenti avevano invocato maggiori controlli allarmati per i continui furti. Dopo aver forzato un infisso gli autori del colpo hanno portato via soldi e preziosi. Sempre a Benevento scene identiche in via Lepore dove sono state rubate alcune monete in oro e in via dei cappuccini dove a 'sparire' sono stati dei contanti.

Brutta sorpresa anche per un ristoratore, nella zona di Torrecuso. In questo caso, dopo, aver aperto, forzato e danneggiato alcune porte, i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni ad una cassa con all'interno alcune centinaia di euro.

Questa l'ennesima cronaca delle scorribande che giorno dopo giorno aggiorna la mappa dei raid in provincia di Benevento. Episodi, sui quali ora sono in corso le indagini di Polizia e Carabinieri, che inevitabilmente preoccupano intere comunità.