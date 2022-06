Controlli dei carabinieri nel Fortore: denunce, sequestri e multe Identificate 107 persone e verificati 109 veicoli al pari di 12 attività commerciali

Nella fine settimana i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni della Val Fortore, controllando 109 veicoli, 107 persone e 12 esercizi pubblici.

I militari dell’aliquota radiomobile, utilizzando l’etilometro, hanno denunciato un 24enne e un 59enne dopo che entrambi si sono rifiutati di sottoporsi all’accertamento della guida sotto l’influenza dell’alcool.

Al primo è stata ritirata la patente di guida, mentre al secondo che è risultato non aver mai conseguito la patente ed aver commesso l’infrazione di guida senza patente in recidiva infrabiennale è stata elevata una sanzione amministrativa di 866 euro.

I controlli alla circolazione stradale effettuati dalle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno portato ad elevare ulteriori undici sanzioni amministrative per un totale di 2.682 euro e a sottoporre a fermo amministrativo un furgone condotto con carta di qualificazione del conducente (cqc) scaduta ed a sequestro amministrativo di quattro automobili per mancanza della copertura assicurativa.

Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno anche denunciato un 47enne del foggiano, già noto, per trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi, notato e controllato nella periferia di Baselice alla guida di un camion che trasportava carcasse di elettrodomestici, materiali ferrosi di risulta e vecchie componenti meccaniche in assenza delle previste autorizzazioni e senza l’iscrizione all’albo delle imprese che gestiscono i rifiuti. Per l'uomo è scattato anche il sequestro del mezzo.