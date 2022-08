Medico, innamorato della sua terra: addio al dottore Michele Selvaggio Benevento. Il professionista è scomparso a 62 anni

Una malattia terribile se l'è portato via per sempre nel giro di un mese e mezzo. Aveva 62 anni, ed era molto conosciuto non solo per la sua attività di medico (anche legale), il dottore Michele Selvaggio, deceduto oggi pomeriggio a Roma, dove era ricoverato.

I suoi amici ricordano, commossi, che, quando erano apparsi i primi sintomi, lui li aveva rassicurati, senza immaginare che non fossero la conseguenza della puntura di un ragno. Professionista animato da una notevole curiosità intellettuale e da un amore infinito per la sua terra, era presidente dell'Istituto Storico Sannio Telesino ed impegnato concretamente nel sociale.

Aveva firmato alcune pubblicazioni, si dedicava con entusiasmo a qualsiasi progetto gli venisse proposto, riuscendo a conciliare il suo lavoro con la ricerca storica legata soprattutto alla Valle Telesina.

Un “esempio di cultura e dedizione per il territorio”, lo ricorda la Croce rossa di San Lorenzello sui social, dove sono state tantissime le attestazioni di stima nei suoi confronti. I funerali saranno celebrati mercoledì.