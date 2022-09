Ruba una console per videogame, arrestato un 18enne di Telese Terme Il giovane è stato fermato a Marcianise dai carabinieri

Lo hanno arrestato per il furto di una console. E' accaduto nel centro commerciale Campania, a Marcianise, dove i carabinieri hanno fermato un 18enne di Telese Terme mentre si allontanava da un negozio di elettronica dal quale – secondo gli investigatori - aveva portato via, dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio, una console per videogame del valore di circa 300 euro. La refurtiva è stata riconsegnata all’esercente, mentre l'indagato è stato trattenuto nelle camera di sicurezza della Compagnia dell'Arma di Marcianise.