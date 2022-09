Querele, esposti, tormenta avvocato ex moglie: stalking giudiziario, a processo Benevento. A giudizio un 73enne di Castelvenere, accusato di aver perseguitato un legale

Di solito, le parti offese sono ex mogli e fidanzate, ex mariti o compagni, in qualche caso anche persone che vivono nello stesso palazzo. Tutti tormentati da condotte persecutorie riassunte nell'accusa di stalking, e maturate nel contesto familiare, sentimentale o di vicinato. 'Fattispecie” alle quali se ne è aggiunta un'altra, fin qui mai registrata: lo 'stalking giudiziario'.

E' l'imputazione per la quale è stato rinviato a giudizio dal gup Loredana Camerlengo, così come chiesto dal sostituto procuratore Marilia Capitanio – in aula il pm Flavia Felaco -, un 73enne di Castelvenere per il quale il suo difensore, Maurizio Noviello, aveva sollecitato il non logo a procedere perchè il fatto non costituisce reato.

A fare le spese dei comportamenti che gli sono stati addebitati, un avvocato – parte civile con l'avvocato Antonio Leone – che aveva assistito l'ex coniuge nelle procedure civilistiche relative alla separazione. Il professionista, 'bersagliato' da una sfilza di querele, tutte archiviate, e di esposti all'Ordine forense che non avevano avuto seguito, era stato costretto a difendersi ripetutamente in tutte le sedi da accuse infondate rispetto all'attività svolta: una situazione che gli aveva causato un grave stato d'ansia, ripercorsa nella denuncia presentata, infine, nei confronti del 73enne, che questa mattina è stato spedito a processo: inizierà il 3 maggio del prossimo anno.