"Ricettazione", obbligo dimora per sovrintendente Archeologia Benevento- Caserta Stessa misura per un numismatico. Fermati dai carabinieri

Era stato arrestato, al pari di un numismatico, poi, dopo la convalida, il Gip di Santa Maria Capua Vetere ha disposto per lui l'obbligo di dimora. E' la misura applicata al sovrintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggi di Caserta e Benevento, Mario Pagano, 64 anni, al quale sono state contestate le ipotesi di reato di occultamento di reperti archeologici e ricettazione.

Identica la misura per il numismatico, un 70enne, coinvolto nella vicenda in qualità di compratore degli oggetti. Secondo gli inquirenti, i due si stavano scambiando nel mercato di Capua vasi risalenti al IV secolo a. C. e settantotto monete in bronzo di vari periodi, alcune ottocentesche, altre di età tardo - imperiale e medievale ritenute provenienti da scavi clandestini.

Lo scambio, secondo l'accusa, avrebbe riguardato anche due libri antichi che sarebbero stati stati rubati a Roma nel Monastero Casa Generalizia.

Subito dopo essere stati fermati venerdì dai carabinieri, Pagano e il numismatico sono stati perquisiti. Sequestrati anche un altro libro antico considerato oggetto di furto e vari reperti archeologici.