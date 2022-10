Vasto incendio in un deposito all'aperto di un'azienda eolica a Campolattaro Fuoco ha distrutto numerose bobine di cavo elettrico in alluminio dell'impresa che fa manutenzione

Numerose bobine di cavo elettrico in alluminio ed altro materiale per la manutenzione degli impianti elettrici distrutto dal vasto incendio che la scorsa notte è divampato a Campolattaro all'interno del deposito all'aperto di un'impresa specializzata nella manutenzione dei parchi eolici. L'allarme prima della mezzanotte quando alcune persone hanno notato il bagliore delle fiamme nell'area industriale di Campolattaro.

A bruciare i cavi elettrici utilizzati per la connessione interrata dei generatori eolici e per la costruzione delle linee elettriche di media tensione. Grossi cavi in alluminio avvolti nella guaina che sono andati completamente distrutti. Non si esclude l'ipotesi che si possa trattare di un incendio doloso ma come sempre in questi casi si indaga e non si esclude nessuna ipotesi.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorse più squadre di vigili del fuoco e i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del sito proseguono anche questa mattina.

IN AGGIORNAMENTO