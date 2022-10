Viceprefetto Florinda Bevilacqua è la nuova dirigente dell’Area II Prefettura. Raccordo e collaborazione con gli enti locali - Consultazioni elettorali e referendarie

Il Viceprefetto Florinda Bevilacqua è la nuova dirigente dell’Area II “Raccordo e collaborazione con gli enti locali - Consultazioni elettorali e referendarie”. L’incarico le è stato conferito stamane dal Prefetto di Benevento Carlo Torlontano.

Il viceprefetto Bevilacqua ha assunto oggi servizio presso la Prefettura di Benevento, proveniente dalla Prefettura di Salerno ove aveva svolto le funzioni di Vice Capo di Gabinetto. Nata ad Avellino il 10 luglio 1981, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza e il Diploma di specializzazione in professioni legali presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, il Master di II livello in “Amministrazione del Territorio” presso l’Università degli studi di Siena e l’abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte d’Appello di Napoli. Al viceprefetto Florinda Bevilacqua il Prefetto ha conferito l’incarico di dirigente dell’Area II “Raccordo e collaborazione con gli enti locali - Consultazioni elettorali e referendarie”.