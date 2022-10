Appalto alla ditta arrivata nona, assolto il capo ufficio tecnico di un Comune Benevento. Abuso d'ufficio, il fatto non costituisce reato per Gerardo Rillo, di Torrecuso

Era accusato di abuso d'ufficio, è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' quanto deciso dal Tribunale (presidente Rotili, a latere Monaco e Nuzzo) per Gerardo Rillo (avvocato Luigi Giuliano), 52 anni, di Torrecuso, chiamato in causa come responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Reino.

I fatti erano relativi all'affidamento ad una impresa della gara d'appalto per i lavori di completamento, per un importo di 1 milione e 150mila euro, delle infrastrutture a servizio dell'area Pip. Nel maggio del 2015 l'appalto era andato ad una ditta, parte civile con l'avvocato Roberto Prozzo, ma, secondo gli inquirenti, a distanza di due mesi dal suo insediamento, Rillo aveva avviato la procedura per annullare la determina del suo predecessore, escludendo i primi otto partecipanti alla gara, per aver presentato una offerta non comprensiva dello studio del rischio sismico, poi aveva successivamente aggiudicato l'appalto all'impresa che si era classificata al nono posto

Da qui l'indagine, innescata dalla denuncia della prima impresa, che si era sentita danneggiata. Oggi la discussione: il Pm e la difesa hanno chiesto l'assoluzione, del tutto opposte le conclusioni del legale di parte civile, che ha puntato il dito contro la mancanza di quegli accertamenti che aveva sollecitato alla Procura. Intorno alle 14.30 la sentenza per Rillo: assolto perchè il fatto non costituisce reato.