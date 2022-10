Auto in fiamme nella notte al Rione Libertà L’allarme in via Columbie a Benevento. Vigili del Fuoco e Polizia sul posto

Sono in corso le indagini per cercare di accertare l'origine dell'incendio che la scorsa notte ha danneggiato una Renault Clio lasciata in sosta in via Columbro, al Rione Libertà a Benevento. L'allarme intorno all'una quando alcuni residenti hanno notato il fuoco attaccare il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Volante della Quesrura. L'incendio ha parzialmente danneggiato la carrozzeria del veicolo. Spento il rogo, avviate le indagine per risalire all'origine dell'incendio. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene esclusa.

IN AGGIORNAMENTO