Associazione magistrati: il pm Colucci presidente, il giudice Nuzzo segretario Eletti i vertici della sezione di Benevento

Eletti i nuovi vertici della sezione di Benevento dell'Associazione nazionale magistrati.

La dottoressa Maria Colucci, da tre anni in forza alla Procura come sostituto, è il presidente, mentre il dottore Roberto Nuzzo, da due anni nel Sannio come giudice del dibattimento, è il segretario.

A loro il compito di guidare l'organismo di rappresentanza delle toghe sia nei rapporti interni, sia in quelli con la classe forense e le altre componenti il mondo della giustizia.

Colucci e Nuzzo prendono il posto, rispettivamente, del pm Assunta Tillo, che nei prossimi giorni lascerà Benevento, e del giudice Francesca Telaro.