Minacce al Dg Asl, Volpe. Vigorito: "Solidarietà ad un amico e manager capace" Il presidente di Confindustria Benevento dopo l'intimidazione recapitata al direttore generale Asl

Proseguono le indagini sulla grave intimidazione subita dal direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe destinatario, nella giornata di mercoledì, di minacce e di un proiettile contenuti in un busta lasciata all'ingresso dell'ala dell'edificio di via Oderisio dove sono dislocate le direzioni generale, amministrativa e sanitaria.

Indagini coordinate dalla Procura e affidate ai carabinieri della Compagnia di Benevento che avevano sequestrato il materiale ed effettuato i rilievi dopo l'allarme lanciato dai dipendenti.

Tantissimi i messaggi di solidarietà arrivati nelle ultime ore al manager della sanità sannita, Volpe.

E' amareggiato il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito che, come si ricorderà, con il dottore Volpe e l'Asi, insieme erano scesi in campo per allestire in tempi record il primo centro vaccinale contro il Covid in Italia meridionale dedicato non solo ai dipendenti delle aziende sannite ma anche a tutti gli altri cittadini (nella foto il presidente Vigorito e il Dg Volpe durante l'inaugurazione della struttura).

Centro vaccinale che a poche ore dall'apertura si era trasformato in un vero e proprio esempio di sinergia istituzionale unico nel Paese in termini di efficienza e tempi brevissimi di attesa.

Ed è proprio ricordando quell'esperienza positiva vissuta al fianco del direttore generale dell'Asl di Benevento, che il presidente Vigorito rimarca: “Esprimo la mia solidarietà piena ad un amico. Non riesco a spiegarmi come si possa arrivare a minacciare in quel modo un funzionario. Insieme – rimarca il presidente degli industriali sanniti – abbiamo provato a fare qualcosa di buono per le persone che in un momento terribile, dettato dalla pandemia provocata dal Covid 19, erano costrette a restare chiuse in casa. Lo abbiamo fatto esponendoci in prima persona, sia fisicamente che moralmente e credo che abbiamo fatto qualcosa di buono”. Chiaro il riferimento al Centro vaccinale Attività produttive di Ponte Valentino a Benevento.

“Credo che il dottore Volpe stia continuando su quella buona strada. E' una persona e un manager molto capace. Un'intimidazione del genere con metodi mafiosi è sconcertante, specialmente per una città come Benevento. Tutta la mia solidarietà al dottore Volpe" ribadisce il presidente Oreste Vigorito che conclude: "Un augurio anche alle forze dell'ordine affinché al più presto riescano a chiarire l'intera vicenda e a far capire che lo Stato c'è ed è vicino sia ai cittadini che ai propri funzionari”.