Pretende i soldi per la cocaina, se la prende con il compagno e la madre Benevento. 2) Maltrattamenti alla moglie, chiusa l'inchiesta a carico di un 30enne

Prima il compagno, poi la madre. Li avrebbe maltrattati in momenti diversi, con un un solo obiettivo: ottenere i soldi necessari ad acquistare la cocaina. Racconta questo l'inchiesta, ora conclusa, del sostituto procuratore Flavia Felaco a carico di una 22enne di Benevento.

Difesa dall'avvocato Fabio Russo, è' ritenuta la presunta responsabile delle condotte aggressive di cui avrebbe fatto le spese, da febbraio a marzo del 2021, il suo convivente. Lo avrebbe offeso, minacciato e percosso, gli avrebbe chiesto in continuazione il denaro per la droga. I comportamenti aggressivi sarebbero poi stati estesi, da novembre a dicembre del 2021, alla mamma.

Indagine chiusa – pm Stefania Bianco - anche per il 30enne di nazionalità straniera, residente di Benevento, sottoposto all'allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti ai danni della moglie. Secondo gli inquirenti, l'uomo, difeso dall'avvocato Antonio Leone, dal giugno del 2021, anche alla presenza della figlia, e in alcune occasioni sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'avrebbe pesantemente ingiuriata (“Sei una bastarda, una p...”) e percossa quotidianamente, minacciandola di rovinarla e di toglierle la figlia, e di pagare qualcuno nel loro Paese di origine per ucciderla.

Non è finita. Lui non l'avrebbe fatta uscire se non per esigenze familiari, in una circostanza le avrebbe lanciato un coltello contro e le avrebbe sputato in faccia. Nello scorso aprile lei – è assistita dall'avvocato Fabio Russo-, che fino a quel momento non lo aveva fatto per paura delle conseguenze, si era rivolta alla polizia. Lui, nel frattempo, era volato in Marocco, da dove era rientrato a settembre trovandosi di fronte, all'arrivo in aeroporto, i poliziotti che gli avevano notificato l'ordinanza.