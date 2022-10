Piante di marijuana: il 30enne in silenzio, il 48enne: uso personale. Liberi Obbligo di firma ad Andrea Iaquinto, nessuna misura per Giovanni Iaquinto, di Moiano

Uno si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'altro no. Sono le scelte operate dai due uomini di Moiano, entrambi difesi dall'avvocato Teresa Meccariello, arrestati dalla Squadra mobile per droga e sottoposti ai domiciliari.

Dinanzi al gip Pietro Vinetti è rimasto in silenzio Andrea Iaquinto, 30 anni, al quale era stata sequestrata una grossa busta, contenente piante di marijuana per un peso di dieci chili, rinvenuta in un garage.

Dal canto suo, invece, Giovanni Iaquinto, 48 anni, ha rivendicato l'uso personale per spiegare la presenza di quindici piante di marijuana.

AGGIORNAMENTO ORE 13

Obbligo di firma due giorni alla settimana per Andrea Iaquinto, 30 anni, nessuna misura per Giovanni Iaquinto, 48 anni. Sono le decisioni del Gip per i due moianesi, tornati in libertà.