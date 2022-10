Pietre contro un pullman di tifosi del Frosinone, assolti due giovani Benevento. La sentenza: un 29enne ed un 27enne non hanno commesso il fatto

Erano accusati di aver lanciato di tutto, danneggiandolo, contro un pullman di tifosi ospiti, ma sono sttai assolti per non aver commesso il fatto. E' la sentenza del giudice Francesca Telaro al termine del processo a carico di Matteo Cavalluzzo (avvocati Stefano Travaglione Gianluca Rubbo), 29 anni, e Pierr Giorgio Maria Pedicini (avvocato Antonio Bianculli), 27 anni, di Benevento.

Erano stati tirati in ballo dalle indagini della Digos su quanto accaduto il 13 maggio del 2017, in occasione della partita tra il Benevento ed il Frosinone, valida per il campionato di serie B. Un pullman di supporters laziali, in transito lungo la tangenziale esterna, era stato colpito, all'altezza del cimitero, da bengala, pietre e fumogeni lanciati da un cavalcavia.

Raggiunta la zona, la Polizia aveva notato una Fiat Panda e due ciclomotori, in sella ad uno dei quali viaggiavano i due imputati, ritenuti i presunti responsabili del tiro al bersaglio. Una circostanza esclusa dal dibattimento, nel corso del quale è infatti emerso che lo scooter, del quale era stata annotata la targa, era su un altro cavalcavia, non quello dal quale era partito il lancio degli oggetti. Da qui l'assoluzione di Cavalluzzo e Pedicini.

Occupa alloggio Iacp, assolta in appello

Condannata a 8 mesi in primo grado, assolta in appello Vincenzina Taddeo (avvocato Vittorio Fucci), 53 anni, di San Giorgio del Sannio, accusata di aver occupato un alloggio Iacp a Benevento, nel quale aveva eseguito anche lavori di ristrutturazione abusivi.