Accusata di furto di energia elettrica, assolta La decisione del giudice monocratico pe runa 34enne di Arpaia

Assolta per non aver commesso il fatto. Questa la sentenza del giudice Monocratico presso il Tribunale di Benevento per Annunziata Floriano , 34 anni, di Arpaia, - è difesa dagli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino - imputata per furto di energia elettrica. Secondo l'accusa la donna aveva manomesso il misuratore Enel di un utenza per allacciarsi abusivamente. Oggi la sentenza di assoluzione.