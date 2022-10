Ai domiciliari per tentato omicidio, accusato di evasione: assolto Benevento. La sentenza per un 34enne di San Martino Sannita

Era accusato di aver evaso i domiciliari ai quali si trovava da due mesi, ma è stato assolto per non aver commesso il fatto. E' la sentenza del giudice Simonetta Rotili per il 34enne di San Martino Sannita che nel luglio del 2019 era stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti ai danni dell'ex convivente e tentato omicidio del fratello di lei.

L'accusa di evasione era relativa alla violazione che l'imputato, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, avrebbe commesso il 27 settembre di tre anni, mentre era sottoposto alla misura adottata per una vicenda per la quale, nel febbraio del 2020, l'uomo, attualmente affidato ai servizi sociali, è stato condannato in primo grado a 6 anni con rito abbreviato.