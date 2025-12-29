Mastella: un progetto per il recupero del Palazzo Camerale di piazza Torre Il sindaco rivolge la proposta alla Camera di Commercio

l sindaco Clemente Mastella ha inviato questa mattina una missiva al commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia - Sannio Girolamo Pettrone per proporre un’iniziativa comune tra i due Enti per il recupero del Palazzo Camerale di piazza Federico Torre.

“Da tempo – scrive il primo cittadino - l'Amministrazione cittadina è impegnata in un progetto di valorizzazione e rilancio del centro storico della città in un'ottica di promozione estetica e turistica delle bellezze cittadine. Solo pochi giorni fa il restauro conservativo del Campanile di Santa Sofia ha dato ulteriore smalto alla piazza che è patrimonio Unesco e ancora la nascita del Museo Egizio, per il quale si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra e che sarà tra i più prestigiosi al mondo per ricchezza e valore artistico, testimoniano il lavoro per incrementare le potenzialità attrattive di corso Garibaldi.

A tal proposito, nel 2026 sarebbe opportuno proseguire in questa direzione e mettere in campo un’iniziativa comune tra i nostri due Enti per recuperare il Palazzo Camerale di piazza Federico Torre. Si tratta di una elegante struttura, che in passato ha ospitato prestigiose attività commerciali quali uno storico cinema e un istituto di credito, che versa però da più di tre lustri ormai, in uno stato di abbandono e non consono alla sua storia e al contesto ambientale in cui si trova, nel cuore della città e a pochi passi dalla Basilica di San Bartolomeo.

Attraverso un protocollo d'intesa finalizzato al riuso intelligente dell'immobile, in una ottica di collaborazione istituzionale rispettosa dei ruoli rispettivi ed efficace, sono sicuro che potremo trovare le soluzioni operative migliori per recuperare l'immobile di piazza Torre, ripensando progetti esistenti e non realizzati come quello dell'Enoteca regionale o concordando nuove destinazioni.

Per questa ragione – conclude il sindaco Mastella - sono sicuro che converrà con me sull’opportunità di organizzare un incontro bilaterale di natura istituzionale subito dopo le festività”.