Vandali all'Allegretto di Montesarchio: rubati cavi in rame dall'impianto Damiano: "Indignato: era stato ristrutturato da poco. Spero si individuino i colpevoli"

Vandali all'Allegretto, impianto sportivo di Montesarchio di recente oggetto di un restyling per le Universiadi.

Nella notte asportati cavi in rame dall'impianto elettrico, con il primo cittadino del centro caudino, Franco Damiano, che nel merito ha dichiarato:



"Nella notte di Sabato il nostro stadio Armando Allegretto, di recente ristrutturato, è stato oggetto di un grave episodio delinquenziale, con ignoti che hanno vandalizzato l'impianto elettrico per rubare il rame.

Indigna pensare che da un lato ci si impegna con sacrificio per creare una struttura moderna e all'avanguardia come il nostro stadio dopo l'intervento per le universiadi, dall'altro c'è chi non si fa scrupoli a vandalizzarlo.

Sono certo tuttavia che le indagini dei carabinieri di Montesarchio, anche con l'ausilio dell'impianto di videocamere di sicurezza installato sul territorio permetterà di individuare i colpevoli".