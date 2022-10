La polizia lo controlla, lascia cadere la droga in una pianta: arrestato San Salvatore Telesino. Un 29enne fermato dagli agenti del Commissariato: è ai domiciliari

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' l'ipotesi di reato per la quale gli agenti del Commissariato di Telese Terme hanno arrestato Antonio Laurenza, 29 anni, di San Salvatore Telesino.

Nel corso di una perquisizione sono stati rinvenuti nella sua abitazione, disseminati anche tra comodino e armadio della camera da letto, circa 100 grammi di marijuana, parte della quale lasciata cadere in una pianta ornamentale durante il controllo dei poliziotti.

Sequestrata anche una pianta di cannabis alta un metro e mezzo coltivata in un terreno adiacente l'abitazione. Difeso dall'avvocato Fabio Russo, il giovane è stato sottoposto ai domiciliari.

+++

CONDANNATO PER FALSA TESTIMONIANZA, ASSOLTO IN APPELLO

Era stato condannato per falsa testimonianza, è stato assolto in appello perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza per Cosimo De Luca (avvocato Luca Russo), 31 anni, di Benevento, al quale con rito abbreviato erano stati inflitti 6 mesi e 20 giorni per le dichiarazioni rese durante un processo.