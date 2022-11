Correvi felice su un campo di rugby, non è giusto morire a 12 anni Benevento. Il dramma del giovane rugbista colpito da un malore circa un mese fa

Non esistono parole quando la luce della vita si spegne così. Non è giusto morire a 12 anni. Ne aveva tanti Mauro, di Benevento, morto a distanza di circa un mese dal momento in cui un malore lo aveva colpito mentre giocava a rugby sul campo di Pacevecchia. Quell'erba verde era la sua passione, gli piaceva annusarne l'odore, inseguire la palla ovale, incontro al futuro.

Lo avevano trasportato a Napoli, da allora era iniziata la speranza che potesse farcela, che riuscisse a continuare a coltivare i suoi sogni. A quell'età se ne hanno tanti, mentre si cresce sotto lo sguardo carico d'amore dei genitori. Quanto ne hanno sempre avuto per te, Mauro, i tuoi; quanto orgoglio hanno provato vedendoti correre felice. Il dolore per averti perso per sempre è impossibile da lenire, è impossibile suturare una ferita che ti ha squarciato il cuore e precipitato nella disperazione.

E' sempre così, purtroppo, quando un padre ed una madre non hanno più il loro eroe al quale hanno dedicato tutte le loro attenzioni. Un destino crudele ha strappato Mauro all'esistenza che avrebbe voluto e dovuto respirare fino in fondo. Non è giusto morire a 12 anni.