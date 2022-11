Si liberano della droga, arrestati: uno in carcere, altri due ai domiciliari Benevento. Fermati dai carabinieri un 60enne, un 27enne ed un 37enne di Ceppaloni

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è l'ipotesi di reato contestata a Graziano Ricci, 60 anni, Matteo Ventura, 27 anni, e Giuseppe Cannella, 37 anni, di Ceppaloni, arrestati dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, alla vista dei militari si sarebbero liberati, mentre erano in auto, di una busta contenente 100 grammi di hashish che è stata immediatamente recuperata. Condotti in caserma, i tre indagati sono stati dichiarati in arresto: Ventura, sorvegliato speciale, è stato trasferito in carcere, gli altri due sottoposti ai domiciliari su disposizione del Pm. Sono difesi dagli avvocati Marianna Febbario e Giuseppe Vanorio.