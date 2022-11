Volkswagen Polo finisce contro un muro: ferito un giovane Incidente stradale tra San Salvatore e Faicchio: spavento per altre due persone

E' di un ferito trasportato in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento e tanto spavento per altre due persone il bilancio dell'incidente stradale registrato la scorsa notte lungo la strada che da San Salvatore Telesino conduce a Faicchio.

E' qui che, intorno alla mezzanotte, una Volkswagen Polo condotta da un giovane, che era in compagnia di altri due amici, è uscita di strada schiantandosi, secondo una prima ricostruzione, contro il muro di una casa. Violento l'impatto che ha provocato danni ingenti all'auto. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i sanitari dell'Unità mobile di Rianimazione 118 della Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sanitari della Croce Rossa e vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo prima di estrarre il malcapitato dalle lamiere deforme del veicolo. Il giovane è stato poi trasferito in codice rosso al San Pio di Benevento a causa delle ferite riportate. Nessuna grave conseguenza, a parte il grande spavento, per gli altri due occupanti del veicolo.