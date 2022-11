Marijuana custodita al fresco: l'odore sollecita il fiuto di un cane Scoperta nel frigorifero di un bar a Pietrelcina, due denunce dei carabinieri

Una busta di cellophane trasparente con 27 grammi di marijuana. L'ha scoperta un cane antidroga nel frigorifero di un bar a Pietrelcina visitato dai carabinieri. Due le persone denunciate – nelle loro abitazioni sono stati sequestrati altri 75 grammi della stessa sostanza- mentre una terza, che nel locale ha provato a liberarsi di uno spinello, è arrivata la segnalazione alla prefettura come consumatore.

Pietrelcina e San Giorgio del Sannio sono state le mete dei controlli effettuati da militari della Compagnia di Benevento, più multe sono stata elevate per violazione del codice della strada. A San Giorgio, poi, attenzione puntata su quattro esercizi pubblici, tre dei quali sono stati ritenuti irregolari per omessa valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, omessa visita medica dei lavoratori, con conseguenti sanzioni amministrative per un importo complessivo di 7mila euro e , in un caso, la sospensione dell’attività per la presenza di lavoratore a nero.