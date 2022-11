Affidamento servizi comunali, esposto anonimo: niente indagini, è archiviazione La decisione del Gip per dipendenti Comune S. Angelo a Cupolo e titolari di due società

Le prime indagini risalivano al 2016 – 2017 ed erano state avviate dalla guardia di finanza sulla scorta di un esposto anonimo relativo all'affidamento, da parte del Comune di Sant'Angelo a Cupolo, dei servizi di trasporto scolastico, manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e dei depuratori.

Nel 2018 l'iscrizione al registro degli indagati, per una ipotesi di abuso d'ufficio, di alcuni dipendenti dell'ente e dei titolari di due società, tirati in ballo in una inchiesta che il gip Gelsomina Palmieri ha archiviato su richiesta del Pm che aveva ricevuto in eredità da una collega, trasferita, il fascicolo.

Una scelta operata per l'assenza di riscontri alle deleghe di indagine, tra giugno 2018 e gennaio 2019, in particolare, su pubblica illuminazione e depuratori. Da qui, dopo due proroghe dell'attività investigativa, e in assenza delle risposte alle cose chieste, l'impossibilità di procedere all'esercizio dell'azione penale, così come avevano sollecitato gli avvocati Antonio Leone, Camillo Cancellario e Carmen Esposito.