Hashish nello sciacquone del bagno del garage, arrestato Roberto Fallarino Benevento. Fermato dai carabinieri, il 31enne è ai domiciliari

E' finito ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' l'ipotesi di reato contestata a Roberto Fallarino, 31 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri della Compagnia.

Secondo una prima ricostruzione, era alla guida di un'auto, in compagnia di un giovane, che i militari hanno fermato per un controllo al rione Libertà. Il passeggero – un 25enne - è sceso e, dopo essersi liberato di un involucro con 2 grammi di cocaina, è fuggito, riuscendo a far perdere le sue tracce.

La successiva perquisizione dell'abitazione di Fallarino ha consentito di rinvenire e sequestrare 600 euro in contanti, 40 grammi di hashish nascosti nello sciacquone del bagno del garage ed un'altra confezione di cocaina in camera da letto.

Il 25enne è stato denunciato per resistenza a pubblicco ufficiale e detenzione ai fini di spaccio, mentre Fallarino, difeso dall'avvocato Giulia Cavaiuolo, è stato sottoposto agli arresti in casa.