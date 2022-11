Incendio ed esplosione al gasdotto, paura a Forchia: "Il cielo è rosso" E' accaduto da pochi minuti

"Sono ad Arpaia, le posso dire che già da qui vedo il cielo rosso...". L'avvocato Margherita Giordano, sindaco di Forchia, risponde al telefono mentre sta rientrando in paese. Da alcuni minuti è scattato l'allarme per un incendio che avrebbe interessato il gasdotto che attraversa il territorio comunale.

Le prime indiscrezioni parlano dell'esplosione di una condotta del metano in via Misciuni, in una zona agricola. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ed i carabinieri. Inevitabile la preoccupazione, non si registrano feriti. Atteso l'arrivo dei tecnici della Snam.