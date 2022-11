Lavori di bonifica della discarica di Calvi, inchiesta chiusa: sette indagati Benevento. Coinvolte anche tre società

Sono sette, oltre a tre società, le persone che compaiono nell'avviso di conclusione dell'inchiesta del sostituto procuratore Francesco Sansobrino e dei carabinieri forestali sulla discarica comunale alla località Fruscio di Calvi.

Nell'elenco compaiono Mario Fusco, 70 anni, di San Giorgio del Sannio, direttore dei lavori, Domenico Cimmino, 66 anni, di San Giorgio del Sannio, responsabile unico del procedimento dal marzo del 2017, Alberico Porcaro, 64 anni, di Benevento, legale rappresentante del Consorzio Campale Stabile srl, la ditta appaltatrice dei lavori, Agostino Petrillo, 55 anni, di Pietradefusi, legale rappresentante della Ircos srl, impresa designata dal Consorzio all'esecuzione dei lavori, Carmine Mirra, 51 anni di Calvi, legale rappresentante della CL strade srl, impresa designata dal Consorzio all'esecuzione dei lavori, Salvatore Cataldo, 56 anni, di Salerno, procuratore del Consorzio, Paolo Madonna, 45 anni, di Apice, delegato della CL strade.

Nel mirino degli inquirenti, la presunta frode, ipotizzata a vario titolo, nell'adempimento degli obblighi contrattuali previsti dalla procedura pubblica sulla bonifica e messa in sicurezza della discarica, destinataria di un finanziamento europeo. Secondo gli inquirenti, gli interventi sarebbero stati eseguiti in maniera diversa o opposta rispetto a quella pattuita, i rifiuti non sarebbero stati tutti rimossi. Prospettata, sempre a vario titolo, anche la truffa, ravvisata nelle attestazioni, ritenute false, degli stati di avanzamento dell'intervento.

Difesi dagli avvocati Giancarlo Bruno, Roberto Fusco, Fabio Russo, Bruno Botti, Maria Carmela Mignone,Alessandro Cefalo e Angela De Nisco, gli indagati hanno venti giorni a disposizione per depositare memorie e chiedere di essere interrogati, poi il Pm procederà alle eventuali richiesta di rinvio a giudizio.