"Benedetto avvocato": uno sguardo ironico e sensibile sulla professione Benevento. Uscito il libro dell'avvocato Antonio Di Santo

La sua opera prima è uscita pochi giorni fa per Echos Edizioni. “Benedetto Avvocato” è il titolo del libro dell’avvocato Antonio Di Santo, di Guardia Sanframondi, recente vincitore del premio letterario “Racconti intorno al vino” grazie allo scritto “La voce dei vigneti”. Due lavori che raccontano la passione del professionista, accanto a quella per la toga, per la scrittura.

“Benedetto Avvocato” è uno spaccato del nostro popolo da un punto di vista storico e antropologico davvero prezioso. E' nato un giorno come un altro vissuto dal suo autore. Dopo aver preso parte alle sue udienze, aveva ricevuto i clienti nel suo studio e, tornando a casa, si era messo a riflettere su come fosse cambiata la professione dell’avvocatura negli ultimi due decenni.

Da qui il desiderio di uscire dalla visione classica della figura dell’avvocato e dare un’immagine “aggiornata” di tutte le sue sfide e dei cambiamenti che nel tempo hanno rivoluzionato la professione.

Il protagonista del testo è un personaggio che assomiglia al suo autore, che vive di passione e senso di giustizia ma che non è estraneo ai sentimenti di angoscia, compassione e, in maniera molto accentuata, alla voglia di ridere. Il risultato è un libro che spicca per il suo accento divertente quando non spassoso, con un racconto che si delinea come un significativo quadro dei tempi in cui siamo immersi.