Getta una parte della droga, il resto trovato in una latta e due barattoli Denunciato dagli agenti del Commissariato di Telese un 30enne di San Salvatore Telesino

Lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' l'ipotesi di reato contestata ad un 30enne di San Salvatore Telesino, finito nel mirino degli agenti del Commissariato di Telese, che hanno sequestrato complessivamente una sessantina di grammi di marijuana.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, appena si è accorto che i poliziotti lo stavano raggiungendo per un controllo, il giovane si sarebbe liberato, lanciandolo in un terreno, di un involucro, poi recuperato, contenente una parte della droga. Il resto è stato rinvenuto nel corso di una perquisizione dell'abitazione, che ha consentito di recuperare la 'roba' custodita in una latta e due barattoli.

Il 30enne ha nominato come difensore l'avvocato Fabio Russo.