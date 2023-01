Fuggono dalla polizia: uno cade ed è arrestato, gli altri due se la squagliano Inseguimento lungo la Fondovalle Isclero ad Audi con tre albanesi: in carcere un 36enne

Uno è stato arrestato, gli altri due sono riusciti a svignarsela. E' l'epilogo di una notte movimentata lungo la Fondovalle Isclero, dove gli agenti del Commissariato di Telese Terme hanno intimato l'alt ad un'Audi con a bordo tre persone di nazionalità albanese. Invece di fermarsi, il conducente ha accelerato, innescando un inseguimento che si è concluso dopo alcuni chilometri in una piazzola di sosta.

E' qui che gli occupanti l'auto sono scesi ed hanno cercato di svignarsela. Uno di loro, tallonato da un poliziotto, è caduto in un rovo ed è stato bloccato nostante una reazione a colpi di calci e pugni, mentre gli altri hanno fatto perdere le loro tracce, abbandonando un giubbotto nel quale erano custoditi un walkie talkie professionale ed un cacciavite.

Per un 36enne si sono aperte le porte del carcere per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato inoltre denunciato per il possesso di strumenti atti allo scasso. Quelli trovati all'interno del'Audi: altri cacciavite, grimaldelli, un’altra radio trasmittente e passaporti rilasciati da autorità albanesi. Per gli stessi reati sono stati denunciati i due fuggitivi, uno dei quali individuato dalle foto dei passaporti rinvenuti.