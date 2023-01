Crollo cimitero Sant'Agata: 28 feretri sono ancora da recuperare Proseguono le operazioni, oggi identificati i resti di 28 defunti

Proseguono, a Sant'Agata dei Goti, le operazioni di recupero dei feretri e cassettini-ossario a seguito della frana al cimitero dell’ala del blocco di loculi denominato “longo 1”.

Il sindaco Salvatore Riccio rende noto che “oggi sono stati recuperati e identificati 28 feretri che sommati a quelli già recuperati porta a 103 il totale dei recuperi effettuati.

Per quanto riguarda il trasferimento nella chiesa madre e in altri loculi nella disponibilità di familiari, dei resti mortali tumulati nell’altra ala del blocco “longo 1”, oggi sono state effettuate 18 estumulazioni per un totale di 103 dall’inizio delle operazioni di spostamento.

I lavori continueranno, senza interruzioni, anche nei prossimi giorni. Restano da recuperare 28 feretri dal blocco franato. Queste ultime operazioni potrebbero subire dei rallentamenti dovuti all’utilizzo di appositi mezzi di movimento terra, necessari per riportare in sicurezza i feretri.

In ogni caso, al momento del recupero o dell’estumulazione e successiva traslazione, gli uffici comunali avviseranno senza ritardo direttamente i familiari.

Infine, presso il cimitero capoluogo, per conoscenza, è affisso l’elenco completo dei loculi dell’intero blocco longo 1 interessati dalle suddette operazioni.