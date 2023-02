Perde il controllo dell'auto che si ribalta: feriti padre e due bambini Benevento. Non è escluso che a provocare l'incidente sia stata una lastra di ghiaccio

Un'auto ribaltata, tre persone trasportate in ospedale e tanta paura per una famiglia. Questo il bilancio di un incidente stradale registrato questa mattina a contrada Cretarossa, a due passi dal rione Mellusi di Benevento, dove il conducente di una Fiat Panda, che viaggiava in compagnia di due bambini, ha perso il controllo dell'utilitaria che si è poi ribaltata su di un fianco. Paura per i due bambini all'interno dell'abitacolo. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i sanitari dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa 118. Padre e i due bambini sono stati trasportati in ospedale per accertamenti in seguito alle ferite riportate. Non è esclusop che a provocare l'incidente possa essere stata una lastra di ghiaccio che si era formata nella notte lungo l'arteria.