Omicidio Matarazzo, Pg e legali parti civili: ergastolo per Massaro e Nasta Processo d'appello per il delitto di Frasso Telesino, avvenuto nel luglio del 2018

Hanno tutti chiesto la conferma dell'ergastolo per i due imputati. E' la conclusione alla quale sono giunti il Pg e gli avvocati Antonio Leone e Tullio Tartaglia, che come legali delle parti civili 8i familiari della vittima) hanno contestato il contenuto dell'appello delle difese, nel processo di secondo grado a carico di Giuseppe Massaro, 58 anni, di Sant'Agata dei Goti, e Generoso Nasta (avvocati Orlando Sgambati ed Angelo Raucci), 33 anni, di San Felice a Cancello, condannati al carcere a vita per l'omicidio di Giuseppe Matarazzo, il 45enne pastore, di Frasso Telesino, che la sera del 19 luglio del 2018 era stato ucciso a colpi di pistola dinanzi alla sua abitazione alla contrada Selva.

Massaro è accusato di aver fornito la 357 Magnum, detenuta legalmente, che avrebbe fatto fuoco -era stata ritrovata dopo un mese dai carabinieri nella cassaforte di casa - e la Croma che avrebbe guidato Nasta.

Il 7 febbraio le arringhe degli avvocati Palmieri e Sgambati, il 14 quelle degli avvocati Leone e Raucci, cui seguirà, due giorni dopo, la sentenza della Corte di assise di appello.