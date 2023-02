Addio al collega Bruno Menna, stroncato da un malore nella sua casa Benevento. 66 anni ad ottobre, è stato anche l'autore di alcuni libri

Se ne è andato all'improvviso, stroncato da un malore che non gli ha dato scampo. Bruno Menna, 66 anni ad ottobre, era nella sua abitazione di Benevento quando si è sentito male. I soccorsi sono purtroppo stati inutili, non è c'è stato nulla da fare nonostante i disperati tentativi di rianimarlo e strapparlo ad un destino crudele.

Dire che era molto conosciuto, significa minimizzare il ruolo che Bruno Menna ha avuto per tantissimi anni nel panorama dell'informazione. Giornalista professionista, era stato la colonna portante della redazione de Il Giornale di Napoli, poi, dopo una breve esperienza in un quotidiano locale, aveva ricoperto l'incarico di addetto stampa del senatore Pasquale Viespoli. Attualmente lavorava per Sannio Europa', la partecipata della Provincia, e proprio ieri gli era stata rinnovata la convenzione.

Collega brillante e sempre pronto alla polemica, Bruno Menna aveva anche pubblicato alcuni libri, l'ultimo dei quali dedicato al modo di parlare dei beneventani. Lascia la moglie Fiorella e due figli, sopraffatti dal dolore. I suoi funerali saranno celebrati domani.

LE REAZIONI

Il sindaco Clemente Mastella e l’amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del giornalista e intellettuale Bruno Menna. “Giornalista colto e sensibile, comunicatore efficace e puntuale, Menna lascia un vuoto nel mondo dell’informazione e della cultura sannita. Tra le molte cose, ricordo che a lui si deve un contributo di alto valore per l’esegesi e la conoscenza del gergo popolare e delle tradizioni laiche e religiose della città che ha indagato a fondo in libri raffinati e originali. Contribuiremo a tenerne viva l’eredità giornalistica e culturale”.