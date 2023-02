"Ha abbandonato il posto di servizio", assolto un agente penitenziario Benevento. Il fatto non sussiste per Gennaro Cicala, di Airola

Era accusato di aver abbandonato il posto di servizio, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. E' quanto sentenziato dal giudice Perrotta al termine del processo a carico di Gennaro Cicala, di Airola, assistente capo della polizia penitenziaria in forza all'Istituto penale minorile airolano.

Difeso dall'avvocato Anna Lisa Fucci, era stato tirato in ballo dalle indagini su un episodio che risaliva al 30 marzo del 2019 . Quando, sosteneva il pm Assunta Tillo, che per questo lo aveva spedito a giudizio, essendo stato assegnato al rilascio dei colloqui dalle 8 alle 15, sarebbe uscito più volte dalla strutura senza alcuna autorizzazione e senza timbrare il badge.

La difesa è però riuscita a dimostrare che le uscite si erano verificate solo per ragioni di servizio, per ripristinare l'ordine tra le famiglie che sostavano dinanzi alla portineria, in attesa di far visita ai loro familiari detenuti.